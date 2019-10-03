Рада приняла закон, который должен положить конец рейдерству

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты Украины о защите права собственности (законопроект 1056-1), который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Как передает «Интерфакс-Украина», проект закона с технико-юридическими правками во втором чтении поддержали 284 при необходимых 226 голосах.

«Основная цель законопроекта — снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности», — отмети народный депутат Николай Стефанчук.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Законопроект также внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.