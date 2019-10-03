Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.
Соответствующие указы № 733/2019 и № 732/2019 от 3 октября опубликованы на официальном сайте главы украинского государства в четверг.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО», — говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.
Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).
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