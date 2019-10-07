Аудиторы назвали убыточные госпредприятия

В конце июля Государственная аудиторская служба отчиталась правительству об убытках и потерях государственных предприятий.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо аудиторов.
По результатам работы 2018 года ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли; ГП «Николаевский бронетанковый завод», которым управляет концерн «Укроборонпром», получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен.
Государственный завод «Арсенал», органом управления которого является Государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.
Также аудиторы отчитались о недополученной прибыли еще в двух предприятиях.
В 2018 году ГП "Конструкторское бюро «Южное «им. М.К. Янгеля», которым управляет космическое агентство, недополучил прибыли на сумму 116,17 млн гривен; ГП «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», органом управления которого является Морская администрация, недополучило прибыли на сумму 4,3 млн гривен.
Всего в течение первого полугодия 2019 года ГАС осуществила проверку 59 государственных предприятий.
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