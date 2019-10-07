Пресс-служба Кремля выложила кадры прогулки Путина по сибирской тайге

Пресс-служба Кремля распространила кадры отдыха Владимира Путина в тайге. Президент РФ отправился в сибирский лес собирать грибы перед днем рождения в компании министра обороны Сергея Шойгу.

Они прилетели туда на вертолете, часть пути проделали на внедорожнике (за рулем был президент, Шойгу сидел на пассажирском месте), а потом отправились гулять пешком.

Путин нашел гриб, у которого на шляпке лежала сосновая шишка. Шишку он забрал в качестве сувенира на память.

А Шойгу заинтересовал куст брусники — он вырубил его из земли топориком. «Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье», — посоветовал президент своему министру. Но Шойгу засомневался, что брусника приживется на даче.

Затем президент РФ и министр поднялись на гору.

«Забрались за облака, — отметил Путиин. — Тут почти две тысячи метров».

В конце прогулки Путин и Шойгу устроили пикник у костра.