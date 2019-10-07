Евросоюз готов дать новую отсрочку Brexit, если Лондон ее запросит



Страны — члены Евросоюза согласятся в очередной раз перенести Brexit, если соответствующий запрос поступит от Лондона. Об этом корреспоненту ТАСС в понедельник заявил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

«Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки», — сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, сейчас у Лондона есть «официальная причина» для запроса новой отсрочки. «Это последние предложения Лондона. Да, Брюссель с ними не согласен в том виде, в котором они представлены, но ряд лидеров говорят, что они могут стать основой для дальнейших дискуссий, доработок. А для этого нужно время — больше, чем до 31 октября», — считает он.

На прошлой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон представил свой план по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, но буквально на следующий же день Брюссель заявил, что в таком виде он не может быть одобрен, так как не разрешает спорные вопросы, и предложил Лондону доработать его. Однако Джонсон настаивает на том, что ЕС должен пойти на компромисс и принять его плане, иначе Великобритания покинет Евросоюз без сделки.

Напомним, что Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.