В Москве построят самое крупное в Европе колесо обозрения

Власти Москвы выдали разрешение на строительство крупнейшего в Европе колеса обозрения. Его высота составит 136 м. Оно появится у южного входа московской ВДНХ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местных чиновников.
Колесо обозрения станет центральным элементом новой развлекательной зоны на ВДНХ. Возведение многофункционального комплекса будет идти в несколько этапов. Сначала построят комплекс с вокзалом колеса обозрения. В нем оборудуют зоны посадки и высадки, кассовые павильоны, предприятия общественного питания. Завершить строительство аттракциона планируется до лета 2021 года.
Ранее открытие колеса обозрения намечалось на 2018 год. Тогда инвестор проекта планировал возвести аттракцион высотой 140 м. В Парке будущего компания предполагала построить комплекс с крытым променадом, кинотеатром-мультиплексом и зоной кафе общей площадью более 40 тыс. кв. м.
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