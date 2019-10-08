Кабмин отменил конкурс на добычу углеводородов на шельфе Черного моря

Кабинет министров Украины отменил постановление о проведении конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка «Дельфин», который выиграла компания Trident Acquisitions, сообщается на сайте правительства.
"Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 6 марта 2019 № 271 «О проведении конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка «Дельфин», — сказано в постановлении.
Правительство приняло решение о прекращении действия постановления в связи с несоответствием процедуры проведения конкурса практике Европейского Союза, определенной Директивой 94/22/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «Об условиях предоставления и использования разрешений на поиск, разведку и добычу углеводородов» от 30 мая 1994 года.
Напомним, что в апреле Государственная служба геологии и недр Украины объявила конкурс на углеводородный участок «Дельфин», расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь минимум 1,5 миллиарда гривень инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине. Площадь выставленного участка — почти 10 тысяч квадратных километров, срок действия соглашения — 50 лет с правом продления.
Летом Межведомственная комиссия при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выбрала компанию Trident Acquisitions победителем конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка «Дельфин».
В то же время бывший тогда премьер-министром Владимир Гройсман предложил рассмотреть возможность объявления нового конкурса. По его словам, когда был объявлен этот конкурс, то ожидалось участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon.
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