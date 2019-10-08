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В Риме на мосту повесили чучело экологической активистки Греты Тунберг

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На мосту в Риме нашли подвешенное чучело климатической активистки Греты Тунберг.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Corierra dela Serra.

Манекен был одет в желтый дождевик, на голове сделаны косички, как у Тунберг, и надпись на английском языке «Грета — ваш Бог».

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела, заявив, что расследование было начато после «отягчающих» угроз.

Местные СМИ сообщают, что чучело создали активисты группы под названием «Gli Svegli» («Пробуждение»).

Мэр Рима Вирджиния Раджи написала в Twitter, что она солидарна с 16-летней шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент «позорным».

Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion в попытке заставить правительства изменить экологическую политику.

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Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Недавно она выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью, в которой обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.

Рим, Грета Тунберг
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