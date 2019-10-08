Херсонский горсовет тоже проголосовал против «формулы Штайнмайера»

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали обращение к президенту и Верховной Раде относительно недопущения капитуляции Украины в форме подписание так называемой «формулы Штайнмайера».
«Ни при каких условиях не допустить предоставления „особого статуса“ оккупированным территориям ни по т. н. „формуле Штайнмайера“, ни путем внесения изменений в законодательство Украины», — считают депутаты.
За решение об обращении проголосовали 28 депутатов, 6 депутатов воздержались.
Депутаты также считают, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.
Мэр Херсона Владимир Николаенко отметил: «Абсолютно принципиальная позиция — не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут».
Отметим, что ранее против мирного соглашения проголосовали несколько местных советов на западе страны.
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