«Завтра вашу тещу посадят»: Зеленский рассказал о шантаже его депутатов в Раде

Президент Владимир Зеленский сообщил, что внутри Верховной Рады оппоненты «Слуги народа» пытаются влиять на депутатов монобольшинства, чтобы те не голосовали за некоторые законы.

Об этом она заявил сегодня во время встречи с журналистами на фудкорте.

«Они (депутаты „Слуги народа“ — ред.) очень больно в целом относятся и боятся любых законопроектов, которые связаны именно с депутатами. Второе, там некоторых людей просто не было на голосовании. Третье, нет никаких групп влияния любого олигарха в партии „Слуга народа“... Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним — влиянием: эмоциональным, денежным и любым другим... Они хотят расколоть партию „Слуга народа“. И делают в некоторых вопросах, например, когда они не проголосовали за один из законов, после этого проголосовали, потому что мы встретились, я начал говорить с депутатами, все стали им объяснять», — рассказал президент.

«Например, когда они не проголосовали сначала за законы... С утра приехали эти люди, ходили по Раде, отправляли им смски: „Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете“. Они даже сняли офис возле офиса партии „Слуга народа“. Они пользуются слабостью людей. Есть такие проблемы. Но мы обсуждаем с людьми [законопроекты], и потом они голосуют», — сказал Владимир Зеленский.