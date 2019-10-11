Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября 2019 года, установил официальный курс гривны 24,5305 грн за доллар против 24,7010 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 2705,72 грн против 27,1241 грн накануне.