Порошенко собрался в Лондоне на мероприятия НАТО

Народный депутат, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.
«Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины», — сообщает в пятницу пресс-служба «Евросолидарности».
Согласно информации, программой визита Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.
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