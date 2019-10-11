Порошенко собрался в Лондоне на мероприятия НАТО

Народный депутат, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

«Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины», — сообщает в пятницу пресс-служба «Евросолидарности».

Согласно информации, программой визита Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.