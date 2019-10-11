Ресторатор Созановский готовит открытие сети заведений во Львове при поддержке ведущего бизнес в РФ и Крыму партнера - Информационное сопротивление

Причастный к российскому бизнесу собственника семьи ресторанов Tarantino family Владимира Володарского ресторатор Валерий Созановский расширяет свою деятельность в Украине.
Об этом сообщает «Информационное сопротивление», отмечая: в текущее время к открытию готовятся сразу несколько заведений сети THE во Львове и пивоварни на «Арт-завод Платформа», принадлежащей Оферу Керцнеру.
Издание подчеркивает: в число собственников сети THE входит ранее известный по скандалу с торговлей людьми Владимир Володарский, выкупивший в 2018 году ее у прежних владельцев.
При этом ИС акцентирует внимание на том, что согласно обнародованной в сети информации, Володарский владеет сетью ресторанов в оккупированном Крыму, а также Москве — при чем, соучредителем российских ресторанов сети Tarantino family является кипрский офшор, связанный с олигархом Сергеем Курченко, а также членом «семьи» Януковича Сергеем Арбузовым.
«Российские и украинские СМИ синхронно утверждают, что владельцы ресторанов в Киеве и Москве — одни и те же люди. И один из этих людей — Владимир Володарский», — подчеркивает ИС.
В связи с этим, авторы материала — на фоне протестов общества против «формулы Штаймайера» и отведения украинских войск с занятых позиций на Донбассе — подытоживают: Созановский вместе со своим партнером во время конфликта с РФ не только развивает проекты в Москве и Крыму, но и готовиться захватить часть рынка во Львове и Киеве.
«Захотят ли львовяне видеть у себя в городе бизнес, за которым маячат следы из России и связи с „семьей“ Януковича? Придется ли по вкусу киевлянам пиво из этой же „бочки“? И захочет ли владелец „Платформы“ Офер Керцнер иметь настолько одиозного и потенциально скандального арендатора?», — резюмирует ИС.
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