Жеваго объявили еще одно подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему народному депутату Константину Жеваго.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«В пятницу по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса», — отметили в САП.
Прокуратура традиционно не сообщает имя подозреваемого, но по данным СМИ это Жеваго.
Правоохранители установили, что бывший нардеп не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.
Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году — более 9 млн гривен.
Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
Напомним, 9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве сообщил, что бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.
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