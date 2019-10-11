Жеваго объявили еще одно подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему народному депутату Константину Жеваго.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«В пятницу по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса», — отметили в САП.

Прокуратура традиционно не сообщает имя подозреваемого, но по данным СМИ это Жеваго.

Правоохранители установили, что бывший нардеп не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.

Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году — более 9 млн гривен.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

Напомним, 9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве сообщил, что бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.