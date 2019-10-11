Зеленский подписал закон для «промышленного безвиза» с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О стандартизации» № 124-ІХ, который Верховная рада приняла 20 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и гражданской защиты Украины; законы Украины „Об охране окружающей природной среды“, „Об инвестиционной деятельности“, „О товарной бирже“, „Об основах градостроительства“, „О дорожном движении“ и т.д.», — говорится в сообщении.
Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой, отметили у Зеленского.
Напомним, что закон является одним из ключевых для получения Украиной «промышленного безвиза» с ЕС и создаст новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС.
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый «промышленный безвиз»).
Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.
Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормамами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.
Ранее в правительстве ранее заявили, что «промышленный безвиз» с ЕС возможен уже в 2020 году.
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