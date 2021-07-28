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«Укрспирт» лишился за год 25 спиртзаводов

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«Укрспирт» лишился за год 25 спиртзаводов

Госпредприятие «Укрспирт» на данный момент владеет 16 местами осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта, тогда как на аналогичную дату 2020 года на балансе предприятия числился 41 спиртзавод, 2020 год стал годом подготовки к приватизации активов госпредприятия, сообщил руководитель предприятия Сергей Блескун.

«Еще в прошлом году предприятие праздновал 10-летие с 41 МОД (заводами), а сегодня празднует 11 лет уже с 16 МОД. За 11 лет существования „Укрспирта“ были разные периоды, но 2020-й стал переломным — годом подготовки к приватизации и рекордных финансовых показателей. Сегодня предприятию становится работать все труднее», — написал он в Facebook в среду.

Блескун уточнил, что приватизация требует значительных дополнительных затрат, при этом самым важным является оптимизация количества работников, часть из них уже трудоустроена у частных владельцев. Помимо того после разрешения частным компаниям производить спирт «Укрспирт» начал работать в конкурентных условиях с другими частными заводами, что повлияло на отток клиентов у госпредприятия из-за более гибкого поведения частных компаний на рынке. На деятельность ГП также повлияли неблагоприятные цены на зерно и газ.

По его данным, для завершения приватизации госпредприятия важна позиция Министерства экономики, Фонда государственного имущества Украины, депутатского корпуса, поддержавшего приватизацию, которую начал в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

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ФГИ в 2021 году запланировал продать семь спиртзаводов, которые в настоящее время входят в состав госпредприятия «Укрспирт». Это — Борщевский (Борщев Тернопольской обл.), Караванский (Люботин, пгт. Караван и пгт Барчаны Харьковской обл.), Липницкий (с. Липники Житомирской обл.), Новоборовицкий (с. Новые Боровичи Черниговской обл.), Иваньковсктй (с. Иваньки и с. Поташ Черкасской обл.); Ковалевский (с. Коваливка Тернопольской обл.) и Тростянецкий (Тростянец Винницкой обл.) спиртзаводы.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт» ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Укрспирт
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