В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено, - КГГА

В выходные дни из-за монтажа прогона Шулявского путепровода будет перекрыто движение на Проспекте победы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«В эти выходные строители установят новый прогон моста — сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник)», — говорится в сообщении, на официальном сайте КГГАв пятницу вечером.
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