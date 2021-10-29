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Киев планирует выкупить пятый цех завода «Большевик» для строительства развязки

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Киев планирует выкупить пятый цех завода «Большевик» для строительства развязки

Киевские власти планируют до конца этого года завершить процесс выкупа пятого цеха завода «Большевик», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее заявление Кличко сделал в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что несмотря на смену владельца завода, пятый цех, по решению суда, должен быть продан Киеву за 112 млн грн. В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

«Киевлян интересует один вопрос, связанный с заводом „Большевик“, — когда достроят развязку на Шулявском путепроводе? Город имеет спор по поводу 5-го цеха „Большевика“ с Фондом госимущества на протяжении почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен — половину цены, за которую недавно продали весь завод! Мы отказались и обратились в суд», — отметил Кличко.

Столичный мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода «Большевик» обязан продать городу Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой — 112 млн гривен.

«И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет исполнено до конца года», — уточнил Кличко.

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По его словам, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство. «По оценкам экспертов, для этого нужен год. То есть до конца следующего года развязка может быть сдана в эксплуатацию. Это утверждают специалисты. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события», — резюмировал мэр.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ходе аукциона 27 октября продал АО «ПКМЗ» за 1,429 млрд грн.

Шулявский мост, Большевик
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