Пашинский обжаловал свой арест

Защита бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского («Народный фронт») обжаловала его арест.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Указано, что 11 октября адвокаты экс-депутата подали апелляционную жалобу.
Сформирована коллегия для рассмотрения жалобы в составе судей Татьяны Росик, Николая Ященко и Татьяны Фрич.
Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.
Как сообщалось, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского («Народный фронт»).
Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расслелований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.
Ранее ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.
Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.
Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки «Glock 19») и выстрелил мужчине в левую ногу.
Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.
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