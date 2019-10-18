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Апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского

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Апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция «Народный фронт»).

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу, передают Українськi Новини.

В суд поступило ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура об изменении меры пресечения подозреваемому.

Однако суд отклонил ходатайство.

Присутствующие встретили решение суда криками «Ганьба!»

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Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Сергея Пашинского обжаловала его арест. 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

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Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки «Glock 19») и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Сергей Пашинский, арест
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