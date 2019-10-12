Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка преследует бывшего министра юстиции Елену Лукаш за ее исследование по европейской интеграции.

Об этом Лукаш написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Это дело о хищении группой неизвестных мне, но при этом моих „соучастников“ 2,5 млн гривен, выделенных госбюджетом на исследования по евроинтеграции», — сообщила Лукаш.

Экс-министр юстиции назвала дело липовым и заявила, что фабриковалось оно для того, чтобы оправдать имущественные санкции, введенные в ЕС в ее отношении, по просьбе выгодополучателей майдана.

«Я ждала суда. Но при режиме Порошенко. А дождалась при Зеленском. Генпрокурор Рябошапка решился реанимировать порохоботский мусор», — написала Лукаш.