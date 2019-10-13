НАБУ и САП пытались сфабриковать доказательства по делу «Роттердам+»

НАБУ и САП пытались сфабриковать результаты экспертизы по делу «Роттердам+», чтобы доказать якобы незаконность формулы, но эксперты отказались предоставлять следствию выводы, противоречащие реальной ситуации. Об этом говорится на Facebook «Страсти».

«В деле „Роттердам+“ всего было достаточно, кроме одной маленькой детали — доказательств незаконности формулы... Все экспертизы по формуле, — а их было, как минимум пять, — в том числе КНИИСЭ и Института экономики и прогнозирования Академии наук, давали выводы о том, что нарушений законодательства нет», — сообщают «Страсти».

Решить эту проблему НАБУ смогло только после прихода к власти Зеленского и назначения юриста «Квартала» Ивана Баканова главой СБУ. После этого Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ в рекордные сроки сделал экспертизу с нужными НАБУ выводами. Причем такую, которая полностью противоречит предыдущим экспертизам.

«Страсти» обращают внимание, что при получении предыдущих экспертиз прокурор по делу Ольга Яровая в течение полутора лет давила на экспертов КНИИСЭ, требуя от них нужные следствию выводы.

«Прокурор досылала дополнительные материалы и вопросы, затем отзывала их, снова досылала и опять отзывала, требовала исключить из экспертизы часть заключений, проводила „профилактические“ беседы с сотрудниками и т.д — чтобы получить искомый результат. Вся эта суматоха Яровой была связана ещё и с тем, что КНИИСЭ сделал еще одну экспертизу в рамках иска очередных антикоррупционных активистов, оспаривавших формулу. Признал ее законность, и результаты этой экспертизы были известны Яровой, и поэтому она просто пыталась выкрутить руки экспертам и заставить их дать противоположные выводы», — сообщают «Страсти». И ссылаются на сканы соответствующей переписки Яровой с сотрудниками КНИИСЭ, которую недавно обнародовало издание «Дело».

И хотя Яровой не удалось добиться от экспертов необходимого НАБУ результата, «Страсти» подчеркивают, что эта ситуация свидетельствует не только о должностном преступлении прокурора по делу, а о фабрикации доказательств по делу в целом. А также приводят в качестве еще одного подтверждения этого ответ прокурора Виталия Пономаренко на просьбу адвоката НКРЭКУ предоставить стороне защиты все другие экспертизы, помимо экспертизы СБУ.

«Прокурор Виталий Пономаренко подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но САП, внимание (!), может выбирать, что предоставлять судье, а что нет. И САП не считает нужным предоставлять именно эти экспертизы. В КПК такой подход описан в части 2 статьи 372. И называется он — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией», — констатируют «Страсти».