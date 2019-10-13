В Черное море зашел американский эсминец с «Томагавками» на борту

В Черное море зашел американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием. Корабль оказался в акватории моря вечером 12 октября, сообщает пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

«Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержки союзников по НАТО и партнеров на Черном море», — сказано в сообщении.

Отметим, что на борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами «Томагавк».