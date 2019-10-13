В Британии задержали принцессу Бельгии, которая участвовала в забастовке экоактивистов

В Британии полицейские задержали 61-летнюю принцессу Бельгии Эсмеральду. Она участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади. Об этом она сообщила в Twitter, передает Страна.

«Сегодня вместе со многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке», — написала принцесса.

При этом она выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации в связи с бездействием по вопросам климата.

Как сообщает Metro, принцессу сопроводили в полицейский фургон и держали там около пяти часов.