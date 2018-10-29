Японская принцесса вышла замуж за простолюдина

В Японии прошла красочная церемония: свадьба 28-летней близкой родственницы императора Акихито принцессы Аяко Такамадо с 32-летним простолюдином — сотрудником крупной транспортной компании Кеем Мория.
Невеста предстала в национальных нарядах. Молодые обменялись кольцами и чашками сакэ.
Особенность этой свадьбы в том, что Аяко после бракосочетания утрачивает статус принцессы, пишет Japan Today.
Согласно правилам, если женщина-простолюдинка выходит замуж за члена императорской семьи, то она становится ее членом. Если же женщина из императорской семьи выходит замуж за простолюдина, то она должна уйти.
Кей сказал, что будет стараться помочь супруге приспособиться к жизни обычных людей. Невеста же призналась, что «полна счастья», и хотя она перестанет быть принцессой, обещает помогать императору и императрице как уже бывший член императорской семьи.
Ранее СМИ сообщали о том, что в конце апреля следующего года император Акихито отречется от престола, а с 1 мая 2019-го новым императором Японии станет его старший сын — наследный принц Нарухито.
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