Кабмин не планирует сокращать расходы на оборону и военных

Кабинет министров Украины не планирует сокращать расходы на оборону и военнослужащих.
Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Алексей Гончарук.
«Также в публичной плоскости часто появлялись фейки о том, что мы планируем сократить расходы на оборону или социальное обеспечение военнослужащих. Это неправда. В период фактически продолжающейся войны государство не может сокращать расходы на оборону», — сказал премьер.
«Поэтому в следующем бюджете 136,6 миллиарда гривен будет предусмотрено на оборону, а это значительно больше, чем в прошлом году. Также мы не планируем сокращение расходов на обеспечение военнослужащих», — добавил он.
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