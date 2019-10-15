В 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в ЕС, - эксперт

В 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в страны ЕС. Этому будет способствовать как перестройка работы регулирующих органов, так и принятие важных законов, облегчающих жизнь экспортерам — считает адвокат Константин Кривопуст.
По словам эксперта, принятие закона о введении режима общего транзита и национальной электронной транзитной системы, завершение работы над авторизацией экономических операций, обновление таможенной службы и грядущая реформа ГФС — все это даст стимулирующий эффект для национального экспортера. Торговать с ЕС станет удобней, выгодней, быстрей и прозрачней.
На сегодняшний день, соглашение об Ассоциации Украина-ЕС было выполнено украинской стороной на 40%. Именно поэтому многие люди не ощущали реальной пользы от евроинтеграции и безвиза. В ближайшие пару лет, ситуация может существенно измениться и первыми выиграют от этого украинские товаропроизводители — считает Константин Кривопуст.
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