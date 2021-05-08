Лидеры ЕС начали первый очный саммит в Португалии

Также состоится видеоконференция с премьер-министром Индии, страна которого сталкивается со вспышкой заболевания.

Лидеры Европейского союза собрались в португальском городе Порту на двухдневный саммит, во время которого обсуждают пути смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что в последний момент включили в повестку дня предложение США временно отменить патентную защиту по вакцинам против коронавирусной инфекции, чтобы преодолеть угрозу COVID-19.

Лидеры также проведут видеоконференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, страна которого сталкивается со вспышкой коронавирусной инфекции и критически нуждается в международной помощи.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на заседании, что «этот очень важный саммит проходит в правильное время, мы прошли очень тяжелый год».

«Нам все еще трудно пережить все негативные последствия пандемии», — сказала она.

Напомним, глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19.