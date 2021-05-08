Лидеры ЕС начали первый очный саммит в Португалии

Также состоится видеоконференция с премьер-министром Индии, страна которого сталкивается со вспышкой заболевания.
Лидеры Европейского союза собрались в португальском городе Порту на двухдневный саммит, во время которого обсуждают пути смягчения последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что в последний момент включили в повестку дня предложение США временно отменить патентную защиту по вакцинам против коронавирусной инфекции, чтобы преодолеть угрозу COVID-19.
Лидеры также проведут видеоконференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, страна которого сталкивается со вспышкой коронавирусной инфекции и критически нуждается в международной помощи.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на заседании, что «этот очень важный саммит проходит в правильное время, мы прошли очень тяжелый год».
«Нам все еще трудно пережить все негативные последствия пандемии», — сказала она.
Напомним, глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19.
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