МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. Об этом говорится октябрьском обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).
По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.
МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,7% на конец 2019 года и до 5,9% на конец 2020 года.
Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.
МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы Украине до 8,7% в 2019 году и до 8,2% 2020 году.
Отметим, в октябре 2019 года Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3,0% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. П сравнению июлем прогноз ухудшен на 0,3 и 0,2 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно.
Как сообщалось ранее, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.
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