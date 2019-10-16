Украина заполнила свои ПХГ газом на 68%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 октября увеличился до 21,077 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 52,88 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 14 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии — 42,86 млн куб. м, из Венгрии — 9,49 млн куб. м, из Польши — 6,59 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 68%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.