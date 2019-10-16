МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару на ближайшие годы

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год — 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,68 грн/доллар)

2020 год — 27,72 грн/доллар (предыдущий прогноз — 29,96 грн/доллар)

2021 год — 28,70 грн/доллар (предыдущий прогноз — 30,55 грн/доллар)

2022 год — 29,67 грн/доллар (предыдущий прогноз — 31,01 грн/доллар)

2023 год — 30,64 грн/доллар (предыдущий прогноз — 31,47 грн/доллар)

2024 год — 31,61 грн/доллар (предыдущий прогноз — 31,94 грн/доллар).

Отметим, средний курс гривны к доллару, который ежедневно устанавливает НБУ с начала 2019 года и по состоянию на 16 октября составил 26,28 грн/доллар. При этом официальный курс НБУ снизился с начала года на 10,5% — с 27,69 грн/доллар до 24,79 грн/доллар.