Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с Министерством экономики и диджитализации Германии в сфере блокчейн-технологий и кибербезопасности, сообщило украинское министерство.
В ходе встречи заместителей министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции и вопросам развития ИТ-сферы Валерии Ионан и Александра Борнякова с немецкими коллегами достигнуты договоренности о начале сотрудничества в сфере блокчейн-технологий и кибербезопасности.
Кроме того, стороны договорились в дальнейшем обмениваться опытом в развитии диджитал-навыков населения, а также определить возможности сотрудничества с фондами, агентствами и учреждениями, которые заинтересованы в образовательных проектах в ИТ-сфере и стартапах.
Помимо этого, обсуждались возможные направления сотрудничества на региональном уровне по европейским программам по цифровизации, стартап-экосистеме и блокчейн-технологиям.
Министерство экономики и диджитализации Германии представляли: руководитель департамента по вопросам регионального маркетинга и развития, уполномоченный по вопросам внешнеэкономических отношений Министерства экономики и диджитализации Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия доктор Тобиас Траупель; советник по вопросам политики европейского права, координатор программ европейской помощи Алена Германн, а также ответственная за стартап-проекты в Центральной и Восточной Европе Агентства экономического развития Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Елена Матекина.
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