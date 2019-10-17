Германия выделит Украине 1,5 млн евро

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

«Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)», — сообщил посол.