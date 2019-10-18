Аграрный комитет Рады принял решение по закону о рынке земли

Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Так, 18 октября 2019 состоялось заседание комитета.
«По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевский А.С., Богданци А.В. , Шол М.В. и другими (№ 2178-10 от 10.10.2019)», — сказано в сообщении.
Напомним, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), количество людей, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, увеличилось. Опрос проводился с 9 по 11 октября. Так, по сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли должен решаться только на всеукраинском референдуме.
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