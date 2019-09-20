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Минэкономразвития обнародовало проект закона об открытии рынка земли

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Минэкономразвития обнародовало проект закона об открытии рынка земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать такие земельные участки могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

«Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности», — указано в тексте документа.

Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины, указано в документе.

Граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, имеют право на выкуп таких земельных участков в собственность с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов, свидетельствует текст законопроекта.

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Помимо этого, документ предусматривает создание программного обеспечения Государственного реестра прав, которое обеспечит взаимодействие между Госреестром имущественных прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц.

рынок земли
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Пятница, 20 сентября 2019
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