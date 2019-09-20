Минэкономразвития обнародовало проект закона об открытии рынка земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать такие земельные участки могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.
Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.
В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.
«Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности», — указано в тексте документа.
Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины, указано в документе.
Граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, имеют право на выкуп таких земельных участков в собственность с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов, свидетельствует текст законопроекта.
Помимо этого, документ предусматривает создание программного обеспечения Государственного реестра прав, которое обеспечит взаимодействие между Госреестром имущественных прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц.
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