«Турецкий поток» начали заполнять газом

Российский газовый монополист «Газпром» начал заполнение газом первой нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в сообщении компании-оператора газопровода South Stream Transport B.V.
Как отмечается в сообщении, это последний этап перед вводом трубопровода в эксплуатацию. Газ, который был закачан в систему TurkStream, поставляется через единую систему газоснабжения «Газпрома». Необходимое давление для заполнения системы TurkStream создается компрессорной станцией «Русская», расположенной недалеко от города Анапа на российском побережье Черного моря.
«Коммерческие поставки газа через TurkStream планируется начать к концу 2019 года», — заявили в компании-операторе.
Строительные работы на Приемном терминале в настоящее время находятся на завершающей стадии. Турецкий газотранспортный оператор BOTAŞ параллельно работает над строительством первого наземного трубопровода, соединяющего TurkStream с турецкой газовой сетью.
Напомним, газопровод TurkStream рассчитан на поставки 31,5 млрд кубометров российского газа в год.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что газопровод «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
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