11 человек погибло при прорыве дамбы под Красноярском в России

При затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае Российской Федерации погибло 11 человек.
«11 погибших», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее источник сообщил «Интерфаксу» о 10 погибших и 15 пропавших без вести. В МЧС данную информацию подтвердили.
В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.
«Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке», — сказал собеседник агентства.
По его данным, на руднике было три дамбы.
Кроме того, собеседник добавил, что работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.
«По уточненным данным, там 50 человек работало в дневную и 50 человек — в ночную смену. То есть, там находилось до 100 человек», — сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» глава Курагинского района Владимир Дутченко.
В ночь на субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.
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