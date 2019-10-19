В Киевской области зафиксировали вспышку ботулизма

В Киевской области зафиксировано три случая ботулизма, один из них оказался летальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Сообщается, что в результате заражения ботулизмом умер один человек. Специалисты в ходе санитарных и эпидемиологических экспертиз установили, что причиной заражения стала вяленая рыба.

Во втором случае установлена связь с потреблением пищевых продуктов. Третий пострадавший заразился из-за рыбных консерв промышленного изготовления и кефали, которая была куплена на рынке в Херсонской области, засолена в домашних условиях и отправлена по почте.