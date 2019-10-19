Госдеп обнародовал результаты расследования об электронной переписке Хиллари Клинтон

Государственный департамент проанализировал письма из почтового ящика Хиллари Клинтон и не обнаружил систематического или умышленно неверного обращения с секретной информацией.
Об этом сообщает The Guardian.
«Государственный департамент завершил свое многолетнее внутреннее расследование использования частной электронной почты Хиллари Клинтон и не нашел убедительных доказательств системного преднамеренно неправильного обращения с секретной информацией», — говорится в сообщении.
В ходе расследования было обнаружено 91 нарушение, совершенное 38 государственными сотрудниками. Они систематически пренебрегали правилами безопасности, хотя их письма не были связаны с секретными данными.
Некоторые из нарушителей могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как известно, скандал в связи с электронной перепиской Клинтон вспыхнул в марте 2015 года. Выяснилось, что она, когда была госсекретарем, против установленных требований вела служебную переписку из личной учетной записи.
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