На корабль ВМС США установят первый боевой лазер

Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive. Лазер, мощность луча которого по словам создателей, достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman, которая специализируется на аэрокосмических и военных технологиях, выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

По замыслу создателей с помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

Northrop Grumman, созданная в 1994 году после слияния компаний Northrop и Grumman за свою историю разработала в том числе бомбардировщик B-2, беспилотник RQ-5 Hunter, разведывательный самолет E-8C, а также различные радары.

Как ранее сообщало издание We Are the Mighty, в США ведутся и другие разработки военных лазеров. В частности, речь идет о планах установить подобное оружие на вертолет H-60.