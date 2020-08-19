Антикоррупционный суд закрыл дело Омеляна

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело относительно декларирования недостоверной информации бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
Об этом информирует пресс-служба суда.
«Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело в отношении Омеляна поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года. В обвинительном акте говорилось, что он подал декларации за 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3 034 532,16 грн и 8 024 419,10 грн соответственно.
При этом сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму — 30 марта 2020 года.
В ВАКС отметили, что по истечении указанных сроков Омеляну дважды разъясняли право на освобождение от уголовной ответственности. Однако бывший чиновник настаивал на продолжении судебного разбирательства, а с соответствующим ходатайством обратился в суд 18 августа 2020 года.
Омелян занимал должность министра инфраструктуры с 2016 до 2019 года.
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