Войти
Шмыгаль обещает старт «Большой приватизации» уже этим летом
позиция
Шмыгаль обещает старт «Большой приватизации» уже этим летом
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе
официально
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дело о «взятке Злочевского» ушло в Антикоррупционный суд

274
Дело о «взятке Злочевского» ушло в Антикоррупционный суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в Высший антикоррупционный суд дело в попытке подкупа руководства САП и Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти», — сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о первом заместителе начальника ГУ ГНС в г. Киеве (на момент совершения преступления), одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, и бывшем главе одного из департаментов ГФС Украины, который является доверенным лицом бывшего министра экологии.

Отмечается, что расследование в отношении организатора преступления — бывшего министра экологии и природных ресурсов по ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (организация преступления, дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют имя упоминаемого экс-министра. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Читайте также: В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для увольнения Степанова

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО «Реал Банк» (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле уведомлен о подозрении ряд лиц, в том числе и бывший министр.

По данным НАБУ, это была самая крупная в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Досудебное расследование в указанном производстве было завершено 1 декабря 2020 года.

Николай Злочевский, САП, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016