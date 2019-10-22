Глава Евросовета не исключает любого варианта Brexit

Председатель Евросовета Дональд Туск по-прежнему не исключает любого варианта Brexit, несмотря на достижение на прошлой неделе обновленной договоренности об условиях развода страны и союза.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — заявил он на слушаниях в Европарламенте.

Отметим, что сейчас существует несколько вариантов развития событий. Среди них «жесткий» Brexit (Brexit без сделки), Brexit со сделкой (организованный выход страны из союза) в соответствии с условиями ратифицированного всеми сторонами договора о «разводе», а также отсрочка даты отделения Британии от ЕС. При этом выход страны без соглашения об условиях «развода» грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к Соединенному Королевству с момента его отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ведет подготовку к возможности «жесткого» Brexit и призывает к тому же остающиеся в ЕС страны.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба «развода» страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки — до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран.

Председатель Евросовета Дональд Туск сейчас проводит консультации с лидерами стран ЕС относительно запроса Великобритании о переносе даты выхода королевства из состава Евросоюза на три месяца и примет решение о дальнейших шагах в ближайшее время.

«Ситуация сложная в связи с последними событиями в Великобритании и британским запросом об отсрочке, — сказал он. — Я провожу консультации с лидерами о том, как реагировать, и приму решение в ближайшие дни».

«Очевидно, что результат этих консультаций будет во многом зависеть от того, что решит британский парламент», — подчеркнул Туск. «Мы должны быть готовы к любому сценарию, — отметил председатель Евросовета. — Но ясно должно быть одно: как я сказал в субботу премьер-министру Джонсону, Brexit без сделки никогда не будет нашим выбором».