Туск оценил вероятность того, что Британия останется в ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что все еще существует вероятность предотвратить выход Великобритании из состава Евросоюза. Такое мнение он выразил в интервью газете La Vanguardia.

«Сегодня, на мой взгляд, у нас есть от 20 до 30% шансов того, что Brexit не произойдет, — отметил Туск. — Это не так мало». «С каждым месяцем все более ясно, что выход Великобритании из ЕС будет отличаться от того, что представляли промоутеры Brexit. Не вижу никаких причин сдаваться», — заявил глава Евросовета.

«Срок для Brexit завершается в октябре, но я буду настаивать на том, чтобы не закрывать вопрос определения сроков, — уточнил он. — Что касается Brexit, спешить некуда». Туск также выразил мнение, что так называемая модель ЕС отличается от модели США. «Никогда не будет Соединенных Штатов Европы наподобие Америки», — считает глава Евросовета.

Напомним, что Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.