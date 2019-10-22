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Милованов прокомментировал слова Коломойского: «Я не скрываю, что дебил»

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Милованов прокомментировал слова Коломойского: «Я не скрываю, что дебил»

Министр развития экономики Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который 21 октября назвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку из-за шутки «95 Квартала» над экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Об этом он заявил на брифинге 22 октября.

«Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все... Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные — это и есть на самом деле свободное общество», — заявил он.

Напомним, что 20 октября в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией «Горіла хата» высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни «Горіла сосна, палала» они пели, в частности: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала... Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича...».

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление «Квартала» позором и насмешкой над человеческим горем.

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Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки «Вечернего квартала» против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

После этого олигарх назвал Милованова дебилом.

Игорь Коломойский, Тимофей Милованов
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