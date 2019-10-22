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Кабмин ужесточил нормы для получения субсидий

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Кабмин ужесточил нормы для получения субсидий

Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление от 27 июля 1998 года № 1156 о размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление правительства от 20 октября 2019 года № 878.

Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги — 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства — повышена до 20%.

При этом норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Отметим, по данным Госстата, одно домохозяйство в среднем тратило на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в I квартале 2019 года 1719,05 грн, что составляет 19,4% месячных расходов.

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Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Кабмин, субсидии
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 4 минуты назад

RU . ЧТО И СЛЕДОВАЛО ДОКАЗАТЬ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

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Вторник, 22 октября 2019
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