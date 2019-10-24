Киеврада с третьей попытки собралась на заседание

В Киеве в четверг, 24 октября, началось заседание Киевского городского совета, на котором планируется принять бюджет столицы на 2020 год.
Об этом сообщает Укринформ.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в зале зарегистрировался 71 депутат, то есть кворум для сессии есть.
Мэр Киева подчеркнул, что на заседании нужно принять бюджет столицы на 2020 год.
Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сообщил, что из фракции «Солидарность» вышли четыре депутата.
«Сообщаю о выходе из фракции „Солидарность“ — Пабата Александра, Петровца Олега, Сагайдака Ильи, Харченко Александра. С этого момента эти депутаты являются внефракционными», — сказал Прокопив.
Напомним, что заседание Киевсовета 12 сентября не прошло из-за отсутствия кворума. Во время консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября. Однако в тот день в зале Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов, тогда как для кворума нужен 61 депутат (общая численность депутатов Киевсовета — 120).
Тогда Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета 8-го созыва и назначении досрочных выборов в столице.
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