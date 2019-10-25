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Горбатюк уверяет, что вел расследование против Богдана

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Горбатюк уверяет, что вел расследование против Богдана

Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, где фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом он заявил в эфире «Громадського радіо»

В управление Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации «Единые энергетические системы» перед российским Минобороны.

«Действительно есть дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллиона гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана», — рассказал он.

В то же время в Генпрокуратуре заявили, что ничего не знают о якобы подозрении Богдану.

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Напомним, что 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

В ГПУ сослались на статью о «ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры».

В пресс-службе ГПУ уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.

Сергей Горбатюк, Андрей Богдан
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