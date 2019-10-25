Зеленский подписал закон о наказании депутатов за прогулы

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе народного депутата Украины“.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Кроме того, Президент подписал изменения в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины».

«25.10.2019 Возвращено с подписью от президента», — говорится в таблице статуса законопроекта.

Напомним, соответствующие законы Верховная Рада проголосовала 16 октября.

Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением полномочий, за соответствующий календарный месяц, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Также, согласно закону, народные депутаты перед открытием каждого пленарного заседания должны регистрироваться в зале заседаний с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за».

В случае, если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он будет считаться зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные участия народных депутатов в не менее чем 70% голосований является основанием для начисления им зарплаты за время участия в пленарных заседаниях. Учет их участия в голосованиях осуществляется с помощью электронной системы, а соответствующие данные публикуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на сайте парламента.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины» и вводится в действие с первого дня следующего месяца после опубликования.