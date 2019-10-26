Российская «шпионка» Мария Бутина вернулась в Россию

Россиянка Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США. Самолет из Майами, на борту которого находилась Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РБК.
25 октября россиянка была переведена из федеральной тюрьмы в иммиграционную в штате Флорида. Оттуда ее перевезли в аэропорт Майами маршалы, которые должны были проследить, чтобы женщина покинула территорию США.
В полете Бутину пересадили в бизнес-класс, где она получила в подарок от экипажа пряник и поделилась с журналистами планами на будущее. Как сообщает агентство «РИА Новости», первым делом она намерена повидаться с семьей, отправиться домой и отдохнуть.
В июле прошлого года Бутину задержали в США по обвинению в том, что она действовала без лицензии в качестве иностранного агента. По приговору суда Бутину отпраивли в тюрьму на 18 месяцев. Позже россиянка пошла на сделку со следствием, признав в участии в заговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, что привело к сокращению срока.
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